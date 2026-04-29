Israël accélère sa production d’armement face à un "état d’urgence prolongé"

Le ministère israélien de la Défense appelle à une montée en puissance rapide de l’industrie militaire, dans un contexte qualifié d’« état d’urgence prolongé ». Lors d’une réunion tenue le 29 avril 2026 avec les dirigeants des principales entreprises de défense du pays, le directeur général du ministère, Amir Baram, a insisté sur la nécessité d’augmenter la production afin de renforcer l’autonomie stratégique d’Israël.

Autour de la table figuraient des hauts responsables ainsi que les dirigeants de groupes majeurs tels que Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems et Tomer. Objectif : évaluer les capacités de production, accélérer les acquisitions et renforcer la préparation face à d’éventuels scénarios de guerre.

Selon le ministère, les industriels ont fait état de niveaux de production records ces derniers mois, avec des chaînes fonctionnant en continu. Malgré cette cadence soutenue, Amir Baram a exhorté à intensifier encore les efforts, notamment en matière de munitions, conformément aux directives du ministre de la Défense, Israel Katz. Celui-ci entend à la fois consolider la préparation immédiate et développer, sur le long terme, une véritable indépendance industrielle.

En parallèle, le ministère affirme œuvrer à la réduction des dettes accumulées envers les entreprises de défense, imputées à un sous-financement budgétaire du ministère des Finances. Un enjeu crucial pour maintenir le rythme de production et garantir la résilience du complexe militaro-industriel israélien dans la durée.