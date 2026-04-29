Le Parlement suisse rejette la reconnaissance d'un État palestinien

La Chambre des représentants suisse a rejeté une proposition visant à reconnaître un État palestinien, par 116 voix contre 66, avec 11 abstentions. Ce vote s'inscrit dans la continuité de la position déjà exprimée par le Sénat.

Les députés ont suivi l'avis majoritaire de la commission des affaires étrangères, qui estime que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour une telle reconnaissance. Selon cette analyse, l'absence d'un gouvernement palestinien indépendant, stable et pleinement opérationnel empêche pour l'heure toute avancée dans ce sens.

La majorité parlementaire a également considéré qu'une reconnaissance unilatérale irait à l'encontre de la neutralité suisse et réduirait la capacité de Berne à jouer un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien.

Les partisans du texte, principalement issus de la gauche, ont défendu au contraire une mesure qu'ils jugent nécessaire pour s'inscrire dans la dynamique internationale déjà engagée par de nombreux pays. Ils estiment qu'une telle décision renforcerait la perspective d'une solution à deux États et permettrait de contrer les ambitions israéliennes d'annexion de certains territoires disputés.

Selon la députée Laurence Fehlmann Rielle, si la Suisse veut rester cohérente avec son soutien affiché à la solution à deux États, elle devrait rejoindre le mouvement de reconnaissance de la Palestine, présenté par ses défenseurs comme une étape indispensable vers la paix. Malgré ces arguments, la proposition a été largement repoussée.