L’ambassade de "Palestine" officiellement inaugurée à Londres après la reconnaissance britannique

L’ambassade de l’"État de Palestine" à Londres a été officiellement inaugurée lundi lors d’une cérémonie conduite par l’ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, Husam Zomlot. Cette ouverture intervient dans la continuité de la reconnaissance officielle d’un État palestinien par le Royaume-Uni, annoncée en septembre dernier par le Premier ministre Keir Starmer.

Vêtu d’un keffieh, Husam Zomlot a dévoilé la plaque portant l’inscription "Ambassade de l'État de Palestine" sur le bâtiment situé à l’ouest de Londres, qui abritait jusqu’alors la mission palestinienne auprès du Royaume-Uni. La cérémonie, de format restreint, s’est déroulée en présence de hauts responsables britanniques, du maréchal du corps diplomatique, de représentants du Foreign Office ainsi que de membres de la communauté palestinienne du Royaume-Uni.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur a qualifié l’événement de "moment historique" pour un peuple, selon ses mots, "privé de son droit à l’autodétermination depuis plus d’un siècle". Il a affirmé que la communauté palestinienne de Grande-Bretagne disposait désormais d’"un foyer loin de chez elle", évoquant "un morceau de Palestine sur le sol britannique".

Husam Zomlot a également présenté cette inauguration comme une étape majeure dans les relations entre Londres et l’Autorité palestinienne, réaffirmant l’engagement de cette dernière en faveur d’une "paix juste et durable fondée sur le droit international". Il a notamment rappelé les revendications palestiniennes concernant la fin de la présence militaire israélienne en Judée-Samarie et la reconnaissance des droits des réfugiés palestiniens.

Côté britannique, le représentant diplomatique Alistair Harrison a salué un "moment porteur d’espoir" et évoqué le début d’un changement significatif dans les relations bilatérales. Le Royaume-Uni dispose déjà d’un consulat à Jérusalem, chargé des relations avec les Palestiniens de Judée-Samarie et de Gaza, sans qu’aucune annonce n’ait été faite à ce stade sur l’ouverture d’une ambassade britannique dans les territoires palestiniens.

La reconnaissance britannique d’un État palestinien est intervenue alors que la guerre entre Israël et l’organisation terroriste Hamas et la crise des otages se poursuivaient. Keir Starmer avait justifié cette décision par la volonté de préserver la perspective d’une solution à deux États. D’autres pays occidentaux, dont l’Australie et le Canada, ont depuis suivi la même voie.