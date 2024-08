Malgré un contexte géopolitique complexe, 155 nouveaux immigrants français ont atterri ce jeudi en Israël

Ce jeudi 1er août 2024, 155 Juifs français ont atterri à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, deux semaines après l'arrivée de 100 autres, confirmant ainsi la tendance à la hausse de l'alyah annoncée. Dans le vol, sept bébés, symboles d'un nouveau départ. Ce voyage, fruit d'une collaboration entre le Fonds International de Fellowship des Chrétiens et des Juifs (IFCJ), le Ministère de l'Alyah et de l'Intégration, et l'Agence Juive pour Israël, porte à plus de 1 000 le nombre d'immigrants français arrivés en Israël depuis le début du conflit.

courtesy

Depuis le 7 octobre, l'immigration vers Israël a connu une hausse spectaculaire, avec plus de 24 000 nouveaux arrivants et une augmentation de 520% des demandes par rapport à l'année précédente. La France, à elle seule, a enregistré plus de 7 000 nouvelles demandes, contre 1 200 l'année dernière.

Les nouveaux arrivants s'installeront dans diverses villes à travers le pays, notamment Netanya, Raanana, Hadera, Givat Shmuel et Ashdod : "J'ai de plus en plus peur de laisser mes enfants sortir avec une kippa," confie Duli, qui a choisi de s'installer avec sa famille à Ashdod. Yonatan, quant à lui, relate une agression à caractère antisémite dont il a été victime.

Les représentants officiels présents ont souligné l'importance de cette immigration, particulièrement en temps de guerre. Le ministre Ofir Sofer a évoqué l'émotion suscitée par ces arrivées, tandis que Yaakov Hagoel, président de l'Organisation Sioniste Mondiale, a comparé la réalisation des rêves olympiques à celle des immigrants juifs. Yael Eckstein, Présidente de l'IFCJ, voit dans cet événement une démonstration inspirante de la force du sionisme. Amira Ahronovitz, PDG de l'Agence Juive, a rappelé que l'Alyah est un élément clé de la force et de la résilience d'Israël, soulignant le partenariat essentiel entre Israël et la diaspora juive mondiale.