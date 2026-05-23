Marco Rubio estime qu'il y a "une chance" que l'Iran accepte un accord dès ce samedi

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré samedi qu’il existait «une chance» que l’Iran accepte un accord visant à mettre fin à la guerre, laissant entrevoir une possible avancée diplomatique.

S’exprimant devant des journalistes à New Delhi, en Inde, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que des progrès étaient toujours en cours dans les discussions avec Téhéran. «Il est possible que plus tard aujourd'hui, demain ou dans quelques jours, nous ayons des informations à communiquer», a-t-il affirmé, ajoutant qu’il espérait avoir de «bonnes nouvelles».

Ces déclarations interviennent alors que les efforts de médiation se multiplient pour tenter d’obtenir un cessez-le-feu durable entre les États-Unis et l’Iran.

Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures par des médias régionaux, des discussions menées notamment avec l’aide du Pakistan et du Qatar auraient permis l’élaboration d’un projet d’accord préliminaire. Celui-ci prévoirait notamment la fin des hostilités, la levée de certaines restrictions maritimes ainsi que l’ouverture du détroit d’Ormuz.

Les questions liées au programme nucléaire iranien ne seraient toutefois pas incluses dans cette première phase des discussions. Téhéran affirme que ces dossiers nécessitent des négociations plus longues et plus complexes.

Depuis plusieurs jours, les signaux envoyés par Washington et Téhéran restent contradictoires, alternant menaces et ouvertures diplomatiques. Malgré cela, les déclarations de Marco Rubio sont perçues comme l’un des signes les plus optimistes émis jusqu’à présent par un haut responsable américain sur la possibilité d’un accord rapide.