Taïwan : la Chine a déployé "plus de 100 navires" dans les eaux de la région

La Chine a déployé «plus de 100 navires» militaires et bâtiments des garde-côtes dans les eaux entourant Taïwan, de la mer Jaune jusqu’à la mer de Chine méridionale et au Pacifique occidental, a affirmé samedi le chef du Conseil de la sécurité nationale taïwanais, Joseph Wu.

Selon lui, ce déploiement massif a eu lieu «au cours des derniers jours». Dans un message publié sur le réseau social X, le responsable taïwanais a accusé Pékin de «saboter» le statu quo régional et de «menacer» la paix et la stabilité dans toute la zone Indo-Pacifique.

«Dans cette partie du monde, la Chine est le seul et unique problème qui sabote le statu quo et menace la paix et la stabilité régionales», a déclaré Joseph Wu.

Un responsable sécuritaire taïwanais, cité anonymement par l’AFP, a indiqué que des mouvements de navires chinois avaient déjà été observés avant un sommet organisé à Pékin, mais que leur nombre avait dépassé les 100 unités ces derniers jours.

La Chine considère Taïwan comme l’une de ses provinces et n’exclut pas le recours à la force pour reprendre le contrôle de l’île, séparée du continent depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Pékin affirme privilégier une «réunification pacifique», tout en multipliant les démonstrations de force militaires autour du territoire taïwanais.

Ces tensions surviennent également dans un contexte de relations sensibles entre Washington et Pékin autour du dossier taïwanais. Mercredi, Donald Trump a évoqué «le problème de Taïwan» après avoir été interrogé sur une éventuelle conversation avec le président taïwanais Lai Ching-te et sur de possibles ventes d’armes américaines à Taipei.

«Je parlerai avec (Lai). Je parle avec tout le monde», a déclaré le président américain à des journalistes. «Nous allons travailler (sur) le problème de Taïwan», a-t-il ajouté.

Toute interaction officielle entre les États-Unis et les autorités taïwanaises constitue une ligne rouge pour Pékin, qui s’oppose fermement à tout rapprochement diplomatique ou militaire avec l’île.