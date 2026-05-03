Marco Rubio se rendra à Rome et au Vatican pour amorcer un "dégel" entre Washington et le Saint-Siège

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio se rendra à Rome et au Vatican cette semaine dans l’espoir d’amorcer un apaisement des relations entre Washington et le Saint-Siège, après plusieurs semaines de tensions ouvertes entre Donald Trump et le pape Léon XIV. Ce déplacement, prévu jeudi et vendredi selon des sources italiennes, intervient dans un climat diplomatique alourdi par des échanges particulièrement virulents.

Catholique pratiquant, Marco Rubio doit rencontrer le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, ainsi que plusieurs responsables italiens, dont le chef de la diplomatie Antonio Tajani et le ministre de la Défense Guido Crosetto. Officiellement, il s’agit de consultations bilatérales ; officieusement, d’une tentative de « dégel » après une séquence de crispations inédites.

Depuis son accession au trône de Saint Pierre en mai 2025, Léon XIV a multiplié les critiques contre la politique migratoire américaine, dénonçant une répression jugée contraire aux principes évangéliques. Mais c’est surtout son opposition frontale à l’escalade militaire, notamment après les frappes américano-israéliennes contre l’Iran, qui a suscité l’ire de Donald Trump. Le président américain avait qualifié les propos du pape d’« inacceptables », avant de s’en prendre directement à sa personne, le jugeant « faible » et « incompétent » en matière internationale.

Le souverain pontife avait répliqué sans détour, affirmant ne craindre ni l’administration américaine ni la polémique, au nom du message de paix qu’il entend porter. En Europe, ces tensions ont également provoqué des remous politiques. La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, pourtant alliée de Donald Trump, avait pris ses distances en dénonçant des attaques « inacceptables » contre le chef de l’Église catholique.