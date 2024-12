Mazen Hamada, célèbre réfugié syrien, retrouvé mort dans la prison de Saidnaya

Mazen Hamada, l'un des réfugiés syriens les plus connus et militant politique, a été retrouvé mort dans la prison de Saidnaya. Initialement emprisonné et torturé pendant un an et demi pour sa participation aux manifestations contre le régime d'Assad lors du Printemps arabe de 2011, Hamada avait trouvé refuge aux Pays-Bas après son exil de Syrie.

Durant son séjour en Europe, il avait partagé son témoignage sur les atrocités subies dans les prisons de Damas lors de nombreuses conférences aux États-Unis et en Europe. Dans un mystère qui reste inexpliqué, il était retourné en Syrie où l'on avait perdu sa trace.

Dans sa dernière interview accordée au Washington Post, il avait dressé le portrait d'un homme hanté par les traumatismes subis, incapable de s'adapter à sa nouvelle vie en Europe. Il avait alors résumé la situation post-Printemps arabe en Syrie par ces mots : "Tout a changé puis rien n'a changé, de la pire façon possible dans les deux cas."