"Menacer d’annihiler une civilisation, c’est un crime de guerre" : George Clooney attaque Donald Trump

L’acteur américain George Clooney a vivement critiqué la politique menée par le président Donald Trump au Moyen-Orient, dénonçant notamment la guerre engagée contre l’Iran et les menaces formulées à l’égard de Téhéran. Une prise de position qui a immédiatement suscité une riposte virulente de la Maison Blanche, relançant une querelle ancienne entre les deux hommes.

Lors d’une intervention devant quelque 3 000 étudiants à Cuneo, en Italie, George Clooney a tenu des propos particulièrement sévères à l’égard du président américain. « Certaines personnes affirment que Donald Trump va bien. Mais, lorsque quelqu’un menace d’annihiler une civilisation, c’est un crime de guerre », a-t-il déclaré, appelant à ne pas franchir « la limite de la décence ». L’acteur, connu pour ses engagements politiques, a ainsi dénoncé une rhétorique jugée dangereuse dans un contexte international déjà extrêmement tendu.

La réaction de l’administration américaine ne s’est pas fait attendre. Dans un message publié sur le réseau X, le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, a répondu sur un ton cinglant, ironisant sur la carrière de l’acteur. « La seule personne coupable de crime de guerre, c’est George Clooney, en raison de ses films abominables et de son terrible jeu d’acteur », a-t-il écrit, privilégiant l’attaque personnelle à la réponse politique.

Loin de tempérer ses propos, George Clooney a persisté dans un communiqué adressé au site Deadline. « Des familles sont en train de perdre des êtres chers. On incinère des enfants. L’économie mondiale est sur le fil du rasoir. Nous devrions avoir des débats intellectuels élevés, pas se lancer des insultes enfantines », a-t-il affirmé. S’appuyant sur le statut de Rome, il a ajouté : « On peut présumer qu’il y a crime de guerre lorsqu’il y a volonté de détruire physiquement une nation ».

Non sans une pointe d’autodérision, l’acteur a également tourné en dérision les critiques à son encontre, reconnaissant volontiers avoir joué dans « Batman & Robin ».