Mer Caspienne : la route stratégique qui rapproche Moscou et Téhéran face aux sanctions occidentales

Longtemps considérée comme une voie commerciale secondaire, la mer Caspienne est devenue un axe stratégique majeur pour la Russie et l’Iran, désormais unis par leur isolement international, les sanctions occidentales et leurs intérêts militaires communs.

Selon des responsables américains, Moscou utilise actuellement la route caspienne pour acheminer vers l’Iran des composants destinés à la fabrication de drones. Ces livraisons permettraient à Téhéran de reconstruire rapidement ses capacités offensives après avoir perdu une large partie de son arsenal de drones lors des récents affrontements avec Israël et les États-Unis.

La question revêt une importance particulière alors que Tsahal avait frappé en mars dernier le port iranien de Bandar Anzali, situé sur la côte sud de la mer Caspienne — un site considéré comme stratégique dans les échanges entre Moscou et Téhéran.

Au-delà de l’aspect militaire, la mer Caspienne devient également une alternative essentielle pour le commerce iranien, fortement perturbé par le blocus américain dans le détroit d’Ormuz. Des responsables iraniens affirment que plusieurs ports caspiens fonctionnent désormais en continu afin d’acheminer du blé, du maïs, des huiles alimentaires et d’autres produits vitaux vers le pays.

La Russie, confrontée elle aussi aux sanctions occidentales et aux risques sécuritaires en mer Noire liés à la guerre en Ukraine, réoriente une partie croissante de son commerce vers cette voie maritime intérieure. Selon des spécialistes russes du secteur portuaire, des millions de tonnes de blé auparavant transportées via la mer Noire transitent désormais par la Caspienne.

Cette coopération s’inscrit dans un projet beaucoup plus vaste : la création d’un corridor commercial reliant la Baltique à l’océan Indien à travers la Russie, la mer Caspienne et l’Iran, afin de contourner les routes maritimes contrôlées ou surveillées par les puissances occidentales.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, les États-Unis et plusieurs capitales européennes surveillent avec une attention croissante cette région stratégique, devenue à la fois une plateforme logistique, un corridor énergétique et un espace de coopération militaire entre deux puissances adversaires de l’Occident.

Pour Moscou comme pour Téhéran, la mer Caspienne apparaît désormais comme une véritable bouée géopolitique.