Meta autorise le slogan controversé "Du fleuve à la mer" sur ses réseaux sociaux

Le géant des réseaux sociaux Meta vient de trancher dans une controverse qui agite la toile depuis des mois. Le conseil de surveillance de l'entreprise a statué que l'expression "Du fleuve à la mer" (en anglais "From the river to the sea"), un slogan pro-palestinien souvent considéré comme antisémite, ne viole pas les règles de la communauté sur Facebook et Instagram. Cette décision, rendue publique ce mercredi, intervient dans un contexte de tensions exacerbées depuis les événements tragiques du 7 octobre dernier en Israël. Le slogan, qui évoque l'établissement d'un État palestinien s'étendant du Jourdain à la Méditerranée, est perçu comme un appel à l'effacement d'Israël de la carte.

"Le conseil estime qu'il n'y a aucune indication que la réponse ou les deux posts en question violent les règles de Meta sur les discours de haine, car ils n'attaquent pas les personnes juives ou israéliennes par des appels à la violence", peut-on lire dans la décision de 32 pages publiée sur le site du conseil.

Cette délibération fait suite à l'examen de trois publications controversées parues après le 7 octobre. L'une d'elles, devenue virale avec plus de 8 millions de vues, montrait des fruits flottant sur la mer formant les mots "La Palestine sera libre". Un autre post, émanant d'une organisation pro-palestinienne canadienne, condamnait "le massacre insensé" perpétré par "l'État sioniste d'Israël" et se terminait par le slogan contesté. Le conseil de surveillance, un organe indépendant agissant comme un panel décisionnel sur les questions de contenu controversé, a souligné que l'expression a "des significations multiples" et est importante pour le discours politique sur Instagram et Facebook. Il a toutefois précisé que son utilisation reste soumise à un examen contextuel et pourrait être considérée comme problématique si elle est associée à un langage violent, une légitimation de la haine ou des appels à la violence. Cette décision a été saluée par Meta, qui a déclaré : "Nous apprécions que le conseil examine nos directives sur ce sujet. Bien que notre politique ait été rédigée en pensant à la sécurité, nous savons qu'il existe des défis mondiaux qui nécessitent les commentaires d'experts extérieurs à Meta, y compris le conseil de surveillance."

La controverse autour de ce slogan ne date pas d'hier. Utilisé depuis des décennies, il a connu un regain de popularité sur les réseaux sociaux et dans les manifestations pro-palestiniennes depuis les événements d'octobre. Son interprétation divise : certains y voient un appel légitime à la liberté du peuple palestinien, tandis que d'autres le considèrent comme une menace existentielle pour l'État d'Israël. Alors que la situation reste tendue au Moyen-Orient, cette décision de Meta pourrait avoir des répercussions bien au-delà du monde virtuel, influençant potentiellement le discours public et les dynamiques politiques autour de l'une des questions les plus épineuses de notre époque.