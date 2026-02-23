Mexique : Israël appelle ses ressortissants à la prudence après la mort d’un puissant chef de cartel

Le ministère israélien des Affaires étrangères a recommandé à ses ressortissants présents au Mexique de faire preuve d’une "extrême prudence" à la suite de la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, chef du cartel Jalisco New Generation, tué par l’armée mexicaine.

La mort de l’un des narcotrafiquants les plus recherchés du pays a provoqué une vague de violences dans plusieurs régions. Des membres du cartel ont incendié des véhicules pour bloquer des axes routiers dans près d’une douzaine d’États, tandis que d’importants panaches de fumée étaient visibles dans différentes villes. À Guadalajara, capitale de l’État de Jalisco et fief du cartel, les rues se sont vidées dimanche soir, les habitants préférant rester confinés chez eux. Dans plusieurs États, les autorités ont suspendu les cours lundi par mesure de sécurité.

Face à cette situation instable, Israël conseille à ses citoyens de limiter leurs déplacements non essentiels, d’éviter les rassemblements et de se tenir éloignés de certaines zones sensibles. Le ministère recommande notamment d’éviter les abords des aéroports de Guadalajara et de Puerto Vallarta, ainsi que tout déplacement non indispensable dans l’État de Jalisco.

Les voyageurs sont également invités à se tenir informés d’éventuelles annulations ou modifications de vols liées aux troubles en cours et à suivre strictement les consignes des autorités locales.

La mort d’“El Mencho” constitue un succès majeur pour le gouvernement mexicain dans sa lutte contre les cartels, alors que Washington accentue la pression pour un durcissement de la lutte antidrogue. Mais cette opération a déclenché une réaction violente du cartel Jalisco, plongeant plusieurs régions du pays dans une situation de forte tension sécuritaire.