Mohammad Dahlan envisagé pour diriger Gaza après la guerre (Wall Street Journal)

Selon un récente information du Wall Street Journal, plusieurs responsables, notamment en Israël, proposent Mohammad Dahlan, ancien leader du Fatah, comme potentiel dirigeant de Gaza dans l'ère post-conflit.

Le journal américain indique que "certains responsables américains, israéliens et arabes" considèrent Dahlan comme une "solution temporaire au dilemme de l'avenir de Gaza". Des analystes politiques israéliens estiment que Dahlan serait une figure avec laquelle Jérusalem pourrait collaborer.

Le média cite également des "responsables arabes et du Hamas" affirmant que Dahlan aurait entamé des discussions avec le Hamas et le Fatah concernant une éventuelle supervision de la distribution de l'aide dans une future Gaza administrée par les Palestiniens. En février dernier, Dahlan, qui a occupé le poste de chef de la sécurité à Gaza dans un ancien gouvernement du Fatah et qui réside actuellement à Dubaï, a déclaré au New York Times qu'un leader palestinien indépendant, soutenu par des forces de maintien de la paix arabes, pourrait superviser la reconstruction de Gaza. Cette proposition intervient dans un contexte de réflexion intense sur l'avenir de Gaza après le conflit actuel.