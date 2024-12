Monite : quand les VTC parlent hébreu à Paris

Une nouvelle application de VTC bouscule le marché français du transport : Monite, un service "made in Israel" qui propose des chauffeurs hébraïsants pour la communauté juive. Lancé en septembre dernier par trois Franco-israéliens installés à Netanya, ce projet répond à une demande croissante de sécurité.

"Notre objectif était vraiment que les gens qui sont en Israël et qui voyagent en France se sentent à la maison", explique Jeremy Corchia, PDG de Monite. L'idée est venue de la mère de son associé Lior Amar, une Israélienne qui voyage fréquemment en France. La spécificité de Monite ? Des chauffeurs qui maîtrisent obligatoirement l'hébreu, connaissent la culture juive et ne travaillent ni le samedi ni pendant les fêtes religieuses. "Quand je monte dans un taxi ici en Israël, il y a directement une atmosphère, une connexion qui se passe. C'est cette ambiance que nous voulions recréer", précise Jeremy Corchia. Les récents événements d'Amsterdam ont renforcé l'intérêt pour l'application. Comme le confie Kevin, l'un des chauffeurs : "En ce moment, on essaie de cacher sa judéité. Quand on se connecte sur Uber, les gens changent de nom". Une réalité qui explique le succès rapide de Monite, qui compte déjà environ 10 000 utilisateurs et une centaine de chauffeurs en France, dont 60-70 en région parisienne. "C'est un peu plus cher qu'Uber, pas plus cher qu'un taxi. Mais rien ne vaut la sécurité", témoigne Brigitte, une utilisatrice récemment installée en Israël. L'application propose également un chat intégré permettant une relation personnalisée avec les clients, et répond à des demandes spécifiques comme le transport scolaire. Face à ce succès, les créateurs envisagent déjà une expansion internationale. "On sent qu'il y a un vrai besoin, que ce soit aux États-Unis ou à Londres, dans des pays où il y a énormément de voyageurs israéliens", souligne Lior Amar, directeur marketing. Dans les rues de Paris, entre musique israélienne et conversations en hébreu, Monite crée ainsi un pont culturel unique, répondant à un besoin de sécurité tout en maintenant un lien avec Israël. Une initiative qui illustre comment l'innovation technologique peut répondre aux préoccupations actuelles de la communauté juive en France.