Moscou rejette le projet européen de force multinationale en Ukraine

La Russie a fermement rejeté jeudi le projet européen visant à déployer, après la guerre, une force multinationale de plusieurs milliers de soldats en Ukraine. Moscou a averti que toute présence militaire occidentale sur le sol ukrainien serait considérée comme une « cible militaire légitime ».

S’exprimant à Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé une initiative « militariste » portée par les soutiens européens de Kiev. « Toutes ces unités et installations seront considérées comme des cibles légitimes pour les forces armées russes », a-t-elle déclaré, affirmant que cette position constituait une ligne rouge inchangée pour le Kremlin.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de poursuite des frappes russes sur l’Ukraine. Des attaques nocturnes de drones ont visé les infrastructures énergétiques, privant plus d’un million d’habitants du centre du pays d’eau et de chauffage, en pleine vague de froid. Dans le sud, trois personnes ont été tuées dans la région de Kherson, selon les autorités locales.

Le projet européen prévoit le déploiement d’une force multinationale chargée de dissuader toute nouvelle offensive russe après un éventuel cessez-le-feu. À l’issue d’un sommet à Paris, la France et le Royaume-Uni ont signé une déclaration d’intention se disant prêts à engager des troupes en cas d’accord de paix.

Berlin a toutefois tempéré ces ambitions. Le chancelier allemand Friedrich Merz a reconnu que des garanties de sécurité seraient « impossibles sans le consentement de la Russie ». Les États-Unis, absents de la déclaration parisienne, n’ont pas encore précisé la nature de leur engagement.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé la nécessité pour son pays de maintenir une armée de 800.000 hommes, jugeant la sécurité de l’Ukraine indissociable d’une capacité militaire forte face à Moscou.