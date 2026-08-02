Moscou : trois morts et quinze blessés dans l'explosion d'une bombe artisanale dans un restaurant

Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées samedi soir dans l'explosion d'un engin explosif artisanal survenue dans un restaurant de Moscou, ont annoncé les autorités russes.

Selon la police de la capitale, la déflagration s'est produite vers 20h10 à proximité d'une terrasse d'été, sur la place Koudrinskaïa. « D'après les informations dont nous disposons, une explosion s'est produite aujourd'hui vers 20h10 à proximité d'un café d'été, faisant trois morts et quinze blessés de gravité variable », a indiqué la police à l'agence de presse RIA Novosti.

Le Comité national antiterroriste a précisé que l'explosion avait été provoquée par un engin explosif artisanal transporté par une femme, qui a également été tuée dans la déflagration.

Selon les premiers éléments de l'enquête, cette dernière se serait vu refuser l'entrée de l'établissement par un agent de sécurité avant que l'explosif ne se déclenche.

« Un engin explosif artisanal a explosé dans un restaurant de la place Koudrinskaïa, causant la mort de trois personnes », a confirmé le Comité antiterroriste.

Des enquêteurs et des spécialistes de la police scientifique ont été dépêchés sur les lieux afin de déterminer les circonstances exactes de l'explosion.

Des vidéos diffusées sur plusieurs chaînes Telegram russes montrent un important dispositif de secours, avec de nombreux camions de pompiers, ambulances et forces de l'ordre déployés autour du restaurant.

Les autorités n'ont, à ce stade, fourni aucune indication sur les motivations de la femme ni sur l'éventuel caractère terroriste de l'attaque. L'enquête se poursuit.