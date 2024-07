Netanyahou salue le soutien de Joe Biden à Israël pendant la guerre, avant de s'envoler pour Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu à s'exprimer sur la décision du président américain Joe Biden de se retirer de la course présidentielle. C'est la première fois que Netanyahu commente publiquement cette annonce inattendue.

Avant d'embarquer à bord de l'avion "Wing of Zion" pour son vol vers les États-Unis, Netanyahou a déclaré : "Je prévois de rencontrer le président Biden, que je connais depuis plus de quarante ans. Ce sera l'occasion de le remercier pour ce qu'il a fait pour Israël pendant la guerre et tout au long de sa longue et distinguée carrière au service public, en tant que sénateur, vice-président et président."

Le Premier ministre israélien a souligné l'importance de cette visite pour renforcer l'unité entre les deux pays. Il a évoqué les discussions à venir sur des sujets cruciaux tels que la libération des otages, la défaite du Hamas, la confrontation avec l'axe terroriste de l'Iran, et le retour en sécurité des citoyens israéliens dans le nord et le sud du pays. Netanyahou a insisté sur le message fort que cette visite enverra aux adversaires d'Israël : "En cette période de guerre et d'incertitude, il est important que les ennemis d'Israël sachent que l'Amérique et Israël sont unis - aujourd'hui, demain et toujours." Cette déclaration intervient dans un contexte géopolitique tendu, alors qu'Israël fait face à des défis sécuritaires majeurs et que les États-Unis entrent dans une période électorale incertaine. La visite de Netanyahou à Washington revêt donc une importance particulière, tant pour la relation bilatérale que pour la stabilité régionale au Moyen-Orient. L'accent mis par Netanyahou sur la longévité de sa relation avec Biden et sur la continuité de l'alliance israélo-américaine semble viser à rassurer sur la solidité de ce partenariat, malgré les changements politiques à venir aux États-Unis.