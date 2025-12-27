Nigeria : Donald Trump affirme que les camps jihadistes visés par les frappes américaines ont été "décimés"

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les frappes menées par l’armée américaine au Nigeria avaient permis de « décimer » l’ensemble des camps jihadistes visés. Ces déclarations interviennent au lendemain d’opérations militaires conduites dans le nord-ouest du pays, une région en proie à des violences récurrentes attribuées à des groupes armés islamistes.

Dans une interview accordée au média Politico, Donald Trump a revendiqué une action surprise et d’une grande intensité. « Ils ne s’y attendaient pas. Nous les avons frappés très durement. Tous les camps ont été décimés », a-t-il assuré, évoquant des frappes lancées le jour de Noël. Le président américain a présenté ces opérations comme une réponse directe aux massacres de civils, et en particulier de chrétiens, que son administration impute aux groupes jihadistes actifs dans la région.

Les frappes américaines, menées le 25 décembre, ont ciblé plusieurs positions dans le nord-ouest du Nigeria, sans que les autorités locales ne communiquent, à ce stade, de bilan officiel indépendant. Washington affirme que ces groupes sont responsables de nombreuses attaques contre des villages, des enlèvements de masse et des violences confessionnelles.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a adopté un ton particulièrement offensif, rompant avec les messages de conciliation traditionnellement associés à la période des fêtes. « Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts », a-t-il écrit, avertissant que de nouvelles frappes suivraient si « le massacre des chrétiens se poursuit ».