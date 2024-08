Noa Argamani au G7 au Japon : "Je pensais que chaque nuit était ma dernière"

Noa Argamani, 26 ans, devenue le symbole des 251 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier, a livré un témoignage bouleversant lors d'une rencontre avec des diplomates du G7 à Tokyo.

"Chaque soir, je m'endormais en pensant que ce serait peut-être ma dernière nuit", a confié la jeune femme, libérée le 8 juin dernier lors d'un raid des forces spéciales israéliennes dans le camp de réfugiés de Nuseirat à Gaza.

Argamani, dont l'enlèvement au festival de musique Supernova avait été filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux, a exprimé son incrédulité face à sa survie. "Jusqu'au moment où j'ai été secourue... je ne croyais pas que j'étais toujours en vie. Le fait que je sois assise ici avec vous est un miracle", a-t-elle déclaré aux diplomates. La vidéo de son enlèvement, où on la voit hurlant "Ne me tuez pas !" à l'arrière d'une moto, avait choqué le monde entier. Son petit ami, Avinatan Or, avait été emmené séparément et reste captif. "Avinatan est toujours là-bas, et nous devons les ramener avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne voulons pas perdre plus de gens que nous n'en avons déjà perdus", a plaidé Argamani, rappelant l'urgence de la situation pour les otages encore détenus. Ce témoignage intervient alors que les négociations pour la libération des otages restants semblent dans l'impasse. Il met en lumière le traumatisme vécu par les captifs et l'angoisse persistante de leurs proches, près de six mois après le début de cette crise qui a plongé la région dans un conflit meurtrier.