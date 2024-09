"Nous demandons à Israël de cesser cette escalade au Liban, et au Hezbollah de cesser ces lancements de missiles vers Israël" (Macron)

Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président français Emmanuel Macron a lancé un appel urgent à la paix au Proche-Orient, mettant en garde contre les risques d'escalade au Liban et exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Face aux tensions croissantes à la frontière israélo-libanaise, Macron a déclaré sans ambiguïté : "Il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de guerre au Liban." Le président français a annoncé l'envoi de son ministre des Affaires étrangères au Liban dans le cadre des efforts diplomatiques visant à prévenir un conflit ouvert.

S'adressant directement aux parties impliquées, Macron a exhorté : "Nous demandons à Israël de cesser cette escalade au Liban, et au Hezbollah de cesser ces lancements de missiles vers Israël." Il a également appelé tous ceux qui fournissent au Hezbollah les moyens de mener ces attaques à cesser immédiatement leur soutien.

Concernant la situation à Gaza, le président français a durci le ton, demandant un cessez-le-feu "le plus rapidement possible". Macron a estimé que la guerre entre Israël et le Hamas avait trop duré, ajoutant qu'il n'y avait "aucune explication possible" pour les milliers de morts civils présumés. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, avec des échanges de tirs quotidiens entre Israël et le Hezbollah à la frontière libanaise, et la poursuite des opérations militaires israéliennes à Gaza, près d'un an après le début du conflit.