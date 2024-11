"Nous n'accepterons plus jamais la persécution des Juifs en Europe" : Le chef de la diplomatie israélienne fustige la maire d'Amsterdam

Une vive controverse secoue les Pays-Bas après que la maire d'Amsterdam, Femke Halsema, est revenue sur l'utilisation du terme "pogrom" pour qualifier les violences contre des supporters israéliens début novembre. Cette volte-face a déclenché une réaction du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar.

Les faits étaient pourtant accablants : des centaines de supporters israéliens venus assister à un match entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv ont été pris pour cible par des groupes hostiles qui, circulant à scooter dans la ville, exigeaient de voir leurs passeports pour identifier les citoyens de l'État hébreu. Le lendemain du match, la maire elle-même avait reconnu que ces scènes "rappelaient les souvenirs des pogroms". Mais lors d'une récente intervention, Mme Halsema a fait marche arrière, accusant Israël d'utiliser le terme "pogrom" comme "propagande" et déplorant son instrumentalisation politique contre les résidents marocains et musulmans d'Amsterdam.

Koen van Weel / ANP / AFP

"Les propos de la maire d'Amsterdam sont totalement inacceptables", a réagi le ministre Sa'ar sur X. "L'échec de cette nuit-là ne doit pas être aggravé par un autre échec grave : une tentative de dissimulation." Il rappelle que l'utilisation du terme "pogrom" n'était pas une "invention israélienne" mais venait des politiciens néerlandais eux-mêmes, qui avaient reconnu la gravité et la nature antisémite de l'incident. Cette controverse ravive le débat sur l'antisémitisme en Europe, Sa'ar concluant avec force : "Nous n'accepterons plus jamais la persécution des Juifs sur le sol européen ou ailleurs !"

L'incident et ses suites soulèvent des questions préoccupantes sur la montée de l'antisémitisme en Europe et la responsabilité des autorités locales dans la protection des communautés juives.