"Nous n'établirons pas de relations avec Israël sans la création d'un État palestinien" (ministre saoudien des Affaires étrangères)

Dans une tribune publiée par le Financial Times, le ministre des Affaires étrangères saoudien, Fayçal ben Farhane, a réaffirmé la position de son pays sur le conflit israélo-palestinien, soulignant que l'établissement de relations diplomatiques avec Israël est conditionné à la création d'un État palestinien.

"La création d'un État palestinien indépendant est la seule voie vers la stabilité régionale, l'intégration et la prospérité que nous recherchons", a déclaré le ministre, rappelant l'engagement de longue date de l'Arabie saoudite dans la résolution du conflit. Il a souligné que le prince héritier Mohammed ben Salmane avait récemment réitéré que "la question palestinienne reste notre priorité absolue". Ben Farhane a critiqué la conduite d'Israël dans le conflit actuel, affirmant que "la guerre actuelle a démontré que l'autodéfense n'est pas l'objectif principal d'Israël". Il a accusé l'État hébreu de "détruire les conditions d'une vie digne pour les générations à venir", citant les opérations militaires à Gaza et l'expansion des implantations en Judée-Samarie comme des obstacles majeurs à la création d'un État palestinien souverain.

Le ministre saoudien a appelé à une solution à deux États, qu'il considère comme la seule voie vers la sécurité pour Israël, les Palestiniens et l'ensemble de la région. Il a mis en garde contre le risque d'une guerre régionale plus large, soulignant que "les cycles d'escalade incontrôlés sont les éléments constitutifs d'une guerre régionale totale". Ben Farhane a également souligné l'importance de soutenir l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour maintenir le calme en Judée-Samarie, malgré les obstacles. Il a plaidé pour une solution à long terme où Gaza et la Judée-Samarie seraient sous le contrôle de l'Autorité palestinienne. Le ministre a appelé les nations qui ont exprimé en privé leur accord pour reconnaître un État palestinien à le faire publiquement, déclarant : "C'est le moment de se ranger du bon côté de l'histoire". Il a également demandé la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l'ONU et l'imposition de sanctions contre ceux qui entravent la création d'un État palestinien.

Enfin, Ben Farhane a évoqué la formation d'une alliance mondiale de pays membres de l'ONU soutenant les efforts pour un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages et la reconstruction de Gaza. "Un État palestinien est une condition préalable à la paix, et non un sous-produit de celle-ci", a conclu le ministre saoudien, réaffirmant ainsi la position ferme de son pays sur cette question pour l'avenir du Moyen-Orient.