"Nous ne partirons pas. La Palestine est notre patrie, la terre de nos pères" (Mahmoud Abbas)

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a prononcé un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, réaffirmant avec force l'"attachement du peuple palestinien à sa terre".

Dès le début de son allocution, Abbas a répété à trois reprises : "Nous ne partirons pas." Il a souligné l'enracinement historique des Palestiniens, déclarant : "La Palestine est notre patrie. C'est la terre de nos pères, de nos grands-pères. Elle restera la nôtre, et si quelqu'un devait partir, ce seraient les usurpateurs occupants."

Le discours a pris un ton accusateur lorsqu'Abbas a qualifié les actions d'Israël de "guerre de génocide à grande échelle". Il a directement contesté les affirmations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur l'absence de victimes civiles à Gaza, demandant : "Qui alors a tué plus de 15 000 enfants ?"

Abbas a lancé un appel urgent à la communauté internationale : "Arrêtez ce crime. Arrêtez-le maintenant. Arrêtez de tuer des enfants et des femmes. Arrêtez le génocide. Arrêtez d'envoyer des armes à Israël." Il a conclu en soulignant la responsabilité mondiale face à la situation : "Cette folie ne peut pas continuer. Le monde entier est responsable de ce qui arrive à notre peuple."

Abbas qualifie Jérusalem de "capitale éternelle palestinienne"

Par ailleurs, Abbas a vivement critiqué les actions d'Israël en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Abbas a déclaré que la Cisjordanie subit "une agression israélienne quotidienne et continue", pointant du doigt l'expansion rapide des implantations. "Ils construisent partout en Palestine, comme si toute la Palestine leur appartenait", a-t-il affirmé. Le président de l'Autorité palestinienne a également accusé les résidents israéliens de "terrorisme", soutenant que leurs actions sont appuyées par le gouvernement et l'armée israéliens. Il a déploré la destruction de centaines de maisons palestiniennes. Concernant Jérusalem, qu'il a qualifiée de "capitale éternelle" palestinienne, Abbas a dénoncé des tentatives de "judaïsation" de la ville. Il a accusé Israël de violer le statu quo sur le Mont du Temple, faisant référence aux déclarations d'un ministre israélien appelant à la construction d'un temple sur le site de la mosquée Al-Aqsa. Abbas a conclu en affirmant que le complexe de la mosquée Al-Aqsa est la "propriété exclusive des musulmans", rejetant ainsi les revendications juives sur ce lieu saint.

Abbas critique les Etats-Unis et veut exclure Israël de l'ONU

Enfin, le président de l'Autorité palestinienne a vivement critiqué l'administration Biden pour son soutien à Israël dans la guerre contre le Hamas à Gaza. Abbas a déploré que les États-Unis aient bloqué trois projets de résolution au Conseil de sécurité demandant un cessez-le-feu. Il a accusé Washington de fournir des armes à Israël et d'encourager son "agression". Le leader palestinien a également condamné le veto américain contre l'adhésion pleine de la Palestine à l'ONU. Il a remis en question l'opposition persistante des États-Unis aux droits légitimes des Palestiniens à la liberté et à l'indépendance. Abbas a contesté l'argument américain selon lequel les mesures unilatérales dans les forums internationaux ne feraient pas avancer la cause palestinienne. Il a souligné que le leadership israélien rejette totalement la solution à deux États. Enfin, Abbas a suggéré qu'Israël ne devrait pas être autorisé à siéger à l'ONU, citant des responsables israéliens appelant à la fermeture de l'institution. Il a indiqué que l'Autorité palestinienne envisageait de demander l'exclusion d'Israël de l'ONU pour violation de diverses résolutions.