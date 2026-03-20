"Nous nous en souviendrons!" : Donald Trump fustige l’Otan et accuse ses alliés de "lâcheté" face à l’Iran

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué vendredi les pays membres de l’Otan, les accusant de ne pas avoir soutenu suffisamment les États-Unis dans la guerre menée contre l’Iran. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, le chef de l’exécutif américain a dénoncé ce qu’il considère comme un manque d’engagement de ses alliés européens dans un conflit qu’il juge crucial pour la sécurité internationale.

« Sans les États-Unis, l’Otan n’est qu’un tigre de papier », a-t-il affirmé, dans une déclaration particulièrement virulente. Il reproche notamment aux pays européens de ne pas avoir participé activement aux opérations visant à contrer un Iran doté de capacités nucléaires, tout en critiquant leur attitude face à la hausse des prix de l’énergie.

Le président américain estime que, désormais, ces mêmes pays se plaignent des conséquences économiques du conflit, notamment de la flambée des prix du pétrole, sans avoir pris part aux efforts militaires. Il les accuse également de refuser de contribuer à des opérations jugées pourtant stratégiques, comme la sécurisation du détroit d’Ormuz, point névralgique du commerce énergétique mondial.

Dans un ton particulièrement accusateur, Donald Trump a qualifié certains alliés de « lâches », concluant son message par une mise en garde : « Nous nous en souviendrons ». Cette déclaration marque une nouvelle étape dans les tensions entre Washington et ses partenaires de l’Otan, déjà fragilisées par des divergences sur les questions de défense et de partage du fardeau militaire.

Ces propos interviennent dans un contexte de forte escalade au Moyen-Orient, alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. Ils illustrent également la volonté de l’administration américaine de pousser ses alliés à s’impliquer davantage dans les opérations stratégiques, sous peine de voir les relations transatlantiques se tendre davantage.