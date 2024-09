"Nous suspendons une partie des ventes d'armes à Israël" (ministre britannique des Affaires étrangères)

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a annoncé lundi une décision importante concernant les exportations d'armes vers Israël. Suite à un examen approfondi des licences d'exportation d'armement, le Royaume-Uni va suspendre certaines ventes d'armes à l'État hébreu.

Cette décision fait suite à une révision des licences existantes, qui a révélé un "risque clair" que ces armes puissent être utilisées d'une manière qui enfreindrait le droit international. Sur les 350 licences actuellement en vigueur, environ 30 seront suspendues, a précisé M. Lammy.

Cette mesure intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des opérations militaires israéliennes à Gaza et des préoccupations internationales concernant le respect du droit humanitaire. La suspension partielle des ventes d'armes pourrait avoir des implications significatives pour l'industrie de la défense britannique et pour les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et Israël. Elle marque également un changement potentiel dans l'approche britannique vis-à-vis du conflit en cours au Moyen-Orient.