Nucléaire : échec des discussions à l’ONU sur la non-prolifération

Les pays signataires du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) n’ont une nouvelle fois pas réussi à s’entendre sur les priorités à adopter pour les années à venir, malgré les inquiétudes croissantes liées à une possible nouvelle course mondiale à l’arme atomique.

Après plusieurs semaines de négociations au siège des Nations unies, le président de la 11e conférence d’examen du TNP, le diplomate vietnamien Do Hung Viet, a finalement renoncé à soumettre un texte final au vote, faute de consensus entre les États participants.

«J'ai présenté quatre versions du projet de document final, toutes révisées méticuleusement en suivant les souhaits des États partie», a déclaré Do Hung Viet, exprimant sa «profonde déception». «Malgré tous nos efforts, je comprends que la conférence n'est pas en mesure de parvenir à un accord sur son travail sur le fond», a-t-il ajouté.

Le responsable onusien a toutefois assuré que «les délégations partagent l'objectif d'un monde sans armes nucléaires», tout en reconnaissant de profondes divergences sur les moyens d’y parvenir.

Selon plusieurs observateurs, les discussions ont été compliquées par les tensions internationales croissantes et les désaccords entre puissances nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni ont notamment été accusés par certains participants d’avoir exercé des pressions pendant les négociations.

Le dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) estime que les neuf puissances nucléaires mondiales détenaient plus de 12.000 ogives nucléaires début 2025, dont environ 90% entre les mains des États-Unis et de la Russie.

Entré en vigueur en 1970, le TNP constitue l’un des principaux piliers du système international de contrôle nucléaire. Il s’agit de la troisième conférence d’examen consécutive se concluant sans accord final.