Israël : l’architecte Israel Goodovitch est décédé à l’âge de 92 ans

L’architecte israélien Israel Goodovitch, ancien ingénieur municipal de Tel-Aviv et figure marquante de l’architecture israélienne, est décédé vendredi à l’âge de 92 ans. L’annonce de sa mort a été faite par son fils Dekel dans un hommage publié sur les réseaux sociaux.

«Son architecture était une mission de vie au service de toute la société», a écrit son fils, saluant un homme pour qui l’architecture représentait bien davantage qu’un métier. «Maintenant qu’il est au ciel, il peut enfin se reposer un peu de ses combats», a-t-il ajouté.

Né à Haïfa en 1934, Israel Goodovitch était considéré depuis plusieurs décennies comme l’une des personnalités les plus originales et audacieuses de l’architecture israélienne. Au cours de sa carrière, il a conçu des bâtiments publics, des quartiers résidentiels, des monuments, des stades et de nombreux projets en Israël et à l’étranger.

Parmi ses réalisations les plus connues figurent notamment deux stades de football en Afrique du Sud, des projets urbains à Moscou et New York, des localités dans le Neguev et sur le plateau du Golan, ainsi que le mémorial de la division blindée dans le Sinaï.

Très attaché à Tel-Aviv, où il a vécu et travaillé pendant l’essentiel de sa vie, Godovitch avait été nommé ingénieur de la ville en 1999. Il avait alors défendu une vision urbaine singulière et contribué à populariser l’expression de «ville historique» pour désigner Tel-Aviv.

Il s’était également fait connaître du grand public israélien en participant à la saison VIP de l’émission Big Brother en 2015, où sa personnalité directe et charismatique avait marqué les téléspectateurs.

Israel Goodovitch était marié à l’architecte Araleh Goodovitch, décédée en 2022, avec laquelle il avait collaboré pendant plusieurs décennies. Il laisse derrière lui deux fils. Ses funérailles doivent avoir lieu dimanche après-midi.