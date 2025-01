Nucléaire iranien : Blinken met en garde contre une frappe préventive israélienne

Dans un entretien accordé à MSNBC, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exprimé des réserves significatives concernant une éventuelle frappe israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, privilégiant plutôt une approche diplomatique dans un contexte qu'il juge favorable.

Interrogé sur la possibilité pour Israël de neutraliser définitivement le programme nucléaire iranien dans un moment où Téhéran semble affaibli, Blinken a soulevé plusieurs préoccupations stratégiques. "Il faut examiner ce qui serait durable et ce qui garantirait que le programme ne resurgirait pas", a-t-il expliqué, évoquant le risque que l'Iran ne reconstruise simplement ses installations "encore plus profondément sous terre, dans des endroits encore plus difficiles d'accès".

Le chef de la diplomatie américaine a confirmé que l'Iran dispose désormais de suffisamment de matière fissile pour fabriquer une arme nucléaire et pourrait enrichir cette matière au niveau militaire en l'espace d'une semaine. Toutefois, il a tenu à préciser que la fabrication effective d'une arme nucléaire nécessiterait un délai beaucoup plus important. Blinken voit dans la situation actuelle une opportunité unique de résolution diplomatique. Il souligne la position de faiblesse de l'Iran, confronté à la fois à une grave crise économique et à une contestation interne croissante de sa politique d'ingérence régionale. "C'est un moment d'opportunité, peut-être le moment de résoudre durablement non seulement le défi nucléaire posé par l'Iran, mais aussi ses actions à travers la région", a déclaré le secrétaire d'État, suggérant qu'une approche diplomatique pourrait s'avérer plus efficace qu'une action militaire. Ces déclarations interviennent dans un contexte particulier, alors que l'administration Biden s'apprête à céder la place à celle de Donald Trump. Blinken a souligné que la prochaine administration américaine pourrait bénéficier de cette position de force vis-à-vis de l'Iran pour obtenir des avancées diplomatiques significatives.