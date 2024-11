Nucléaire iranien : Entretien entre les chefs de la diplomatie israélienne et britannique

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, s'est entretenu ce jeudi par téléphone avec son homologue britannique, David Cameron. Cette conversation intervient à la veille d'une importante réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

À cette occasion, Sa'ar a remercié son homologue pour sa ferme condamnation des attaques antisémites survenues la semaine dernière à Amsterdam, saluant l'engagement personnel du ministre britannique et de son gouvernement dans la lutte contre l'antisémitisme, tant au Royaume-Uni qu'à l'international.

Concernant la prochaine réunion de l'AIEA, le ministre israélien a souligné l'importance d'une prise de conscience par la communauté internationale de la menace grave que représente l'Iran. Il a appelé les États membres à exiger que l'Agence condamne explicitement les violations répétées de l'Iran et en rende compte. Sa'ar a particulièrement insisté sur la persistance du régime de Téhéran à menacer et attaquer Israël, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses proxies au Moyen-Orient. "On ne peut qu'imaginer comment ce régime fanatique agirait s'il disposait d'une 'couverture' nucléaire", a-t-il averti.