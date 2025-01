Nucléaire iranien : un plan d'attaque présenté à Biden

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, a présenté il y a quelques semaines au président Joe Biden un plan d'attaque contre les installations nucléaires iraniennes, selon des informations révélées par Axios citant trois sources "familières avec le dossier". Ce plan serait mis en œuvre si des renseignements indiquaient que l'Iran progressait vers le développement d'armes nucléaires avant l'entrée en fonction de Donald Trump.

Selon les sources citées dans le rapport, Biden n'a pas donné son feu vert à l'opération lors de la réunion ou dans les semaines qui ont suivi. "Le président Biden et l'équipe de sécurité nationale ont discuté de diverses options et scénarios lors de la réunion, qui s'est tenue il y a environ un mois", précise le rapport. "Le président Biden n'a pas pris de décision finale."

Un responsable américain proche du dossier a indiqué que la réunion à la Maison Blanche n'avait pas été convoquée en raison de nouveaux renseignements ou pour une décision finale du président Biden. "La réunion faisait partie d'une discussion plus large de 'planification prudente' sur la façon dont les États-Unis devraient réagir si l'Iran prenait des mesures comme l'enrichissement d'uranium à 90% avant le 20 janvier", a-t-il expliqué.

Certains conseillers de Biden estiment que le moment est opportun pour une action : d'une part, l'Iran accélère son programme nucléaire, et d'autre part, ses forces supplétives au Moyen-Orient s'affaiblissent dans leur guerre contre Israël. Les sources citées ont révélé que des conseillers, dont Sullivan, pensent que "l'affaiblissement des systèmes de défense aérienne et de l'arsenal de missiles iraniens, ainsi que l'affaiblissement de leurs forces supplétives dans la région, augmenteraient les chances de succès d'une frappe tout en réduisant le risque de réaction iranienne et d'escalade régionale."

La Maison Blanche n'a pas réagi à ces informations pour le moment.