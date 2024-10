Otages à Gaza : une réunion des négociateurs annoncée par Antony Blinken

Lors d'une conférence de presse conjointe à Doha avec le Premier ministre qatari, le Secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé qu'une nouvelle rencontre des équipes de négociation sur la libération des otages détenus à Gaza se tiendra "dans les prochains jours".

Cette annonce intervient alors que le Qatar joue un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas dans les efforts pour obtenir la libération des otages encore retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre. Par ailleurs, Le secrétaire d'État américain a également annoncé une nouvelle enveloppe d'aide de 135 millions de dollars destinée aux Palestiniens. Cette aide américaine vise à soutenir l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). De plus, Antony Blinken a évoqué l'étude de "différentes options" pour parvenir à la fin des hostilités entre Israël et le Hamas à Gaza. Face aux journalistes, il a précisé que la position du Hamas restait encore incertaine quant à un possible engagement dans les négociations. Une nouvelle réunion des équipes de négociation devrait permettre d'y voir plus clair "dans les jours à venir", selon le secrétaire d'État américain, qui poursuit sa tournée diplomatique dans la région.