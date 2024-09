Otages : Washington a demandé à l'Égypte et au Qatar d'intensifier la pression sur le Hamas

Les pourparlers pour la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza semblent dans l'impasse, malgré les efforts diplomatiques intenses des États-Unis. Des sources proches des négociations ont exprimé leur frustration face à l'attitude du groupe terroriste palestinien, accusé d'avoir durci ses positions après l'exécution de six otages israéliens.

"L'exécution des six otages a changé les termes de l'accord", a déclaré un haut responsable impliqué dans les négociations. "Nous nous concentrons maintenant sur le Hamas. S'ils acceptent de libérer les otages selon les conditions - généreuses - proposées, cela pourrait se terminer rapidement."

Washington a demandé à l'Égypte et au Qatar, médiateurs dans ces négociations, d'intensifier la pression sur le Hamas pour qu'il revienne sur ses exigences de libération de prisonniers supplémentaires. Les États-Unis rejettent catégoriquement l'idée que l'absence d'accord serait imputable à Israël. La question du corridor de Philadelphie, zone tampon entre Gaza et l'Égypte, ne serait pas un point central des négociations, contrairement à ce qui a pu être rapporté. "On exagère l'importance de la question de Philadelphie. L'élément central reste l'échange de prisonniers", a précisé la source. En parallèle, les discussions sur une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite se poursuivent. Cependant, Riyad a clairement indiqué qu'aucun progrès ne serait possible sans un cessez-le-feu à Gaza.

Dans ce contexte tendu, le président Biden multiplie les consultations, notamment avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. L'administration américaine souligne l'importance stratégique d'un accord, qui "ancrerait la position des États-Unis dans le Golfe et réduirait les risques de conflit militaire à long terme".