OTAN : la surveillance aérienne depuis la Turquie recentrée sur l’Iran

L’OTAN a déplacé le centre de gravité de sa surveillance aérienne en Turquie de la Russie vers l’Iran, alors que le risque d’une campagne militaire menée par les États-Unis contre Téhéran augmente, selon des sources proches du dossier, a affirmé le média américain Bloomberg.

L’Alliance atlantique utilise régulièrement ses avions radar AWACS stationnés en Turquie pour surveiller les évolutions sécuritaires régionales. Ces appareils de détection et de commandement aéroportés permettent de suivre les mouvements militaires sur de vastes zones.

D’après ces sources, qui ont requis l’anonymat en raison de la sensibilité du sujet, la fréquence des vols au départ de Konya, dans le centre de l’Anatolie, en direction de l’espace aérien surveillant l’Iran a récemment augmenté.

La Turquie se préparerait à l’éventualité d’une frappe américaine contre l’Iran. Une telle opération pourrait, selon ces mêmes sources, viser à contraindre Téhéran à faire des concessions sur plusieurs dossiers, notamment son programme nucléaire. En cas de refus iranien, une offensive plus large ne serait pas exclue.

Ankara aurait toutefois exhorté les deux parties à éviter toute escalade susceptible d’aggraver les tensions régionales.

Le ministère turc de la Défense a refusé de commenter ces informations. De son côté, l’OTAN n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction.

Ce recentrage de la surveillance illustre l’évolution des priorités sécuritaires au sein de l’Alliance dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, alors que les spéculations sur une possible action militaire continuent de s’intensifier.