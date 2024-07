"Où est l'indignation publique ?" : la Première Dame d'Israël lance un appel pour la libération des otages féminines à Gaza

Michal Herzog, épouse du président israélien Isaac Herzog, a publié un plaidoyer dans le magazine Time, appelant à une mobilisation internationale pour la libération des otages féminines détenues par le Hamas à Gaza depuis plus de neuf mois.

Dans sa tribune, Mme Herzog dénonce l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre et s'indigne du manque de réaction mondiale : "Nous devons faire face aux faits", écrit-elle. "Cette utilisation des corps des femmes comme armes, cette utilisation des agressions sexuelles et du viol comme armes de guerre depuis le 7 octobre, a fait reculer l'ensemble de la race humaine de plusieurs pas. La civilisation échoue à ces captives en ce moment même. Et elle échoue à chacun d'entre nous." La Première Dame souligne l'urgence de la situation et appelle chaque individu à s'exprimer en faveur de tous les otages - femmes et hommes - et à contribuer à leur retour. ""Où est l'indignation publique ? Où est la colère ? Où est la conviction vocale, de tous bords, que ce type de violence contre les femmes est inacceptable et ne passera pas sous silence ?... Où est la demande, unanime, qu'elles doivent être ramenées chez elles maintenant ?".

"Moi, avec des millions d'autres femmes, n'avons pas abandonné. Ni pour ces jeunes femmes, ni pour notre humanité. J'appelle chaque personne à s'exprimer pour tous les otages - femmes et hommes - encore détenus par des terroristes et à aider à les ramener chez eux", a-t-elle poursuivi. Cet appel de Michal Herzog met en lumière la situation critique des otages à Gaza et soulève des questions sur la réponse internationale à cette crise humanitaire prolongée.