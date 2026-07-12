Paiements aux terroristes : les États-Unis exigent de l'Autorité palestinienne des preuves de leur suppression

Les États-Unis ont appelé l’Autorité palestinienne à rendre publics les résultats de l’audit de son nouveau programme d’aide sociale, présenté par Ramallah comme la preuve de l’abandon du système controversé de versements aux terroristes palestiniens détenus en Israël et à leurs familles.

"L’Autorité palestinienne a annoncé que cet audit avait été réalisé, mais elle n’en a pas publié les résultats. Nous l’appelons à les rendre officiellement publics afin qu’ils puissent faire l’objet d’un examen", a déclaré un porte-parole du département d’État au Times of Israel.

Ramallah avait affirmé vendredi que l’examen mené par le cabinet international Alvarez & Marsal avait conclu que le nouveau dispositif social n’accordait plus d’avantages financiers en fonction de la participation des bénéficiaires à des attaques contre des Israéliens.

Washington relève toutefois que l’audit semble s’être limité à ce nouveau programme, sans vérifier si les paiements pouvaient se poursuivre par l’intermédiaire d’autres institutions. Israël affirme depuis longtemps que la réforme annoncée par l’Autorité palestinienne ne garantit pas la disparition effective de ce mécanisme, surnommé "Payer pour tuer" par ses détracteurs.

Le département d’État a par ailleurs rappelé que le plan en 20 points du président Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza exigeait de profondes réformes de l’Autorité palestinienne avant tout transfert du contrôle de l’enclave à Ramallah, notamment "la fin de tous les paiements aux terroristes et à leurs familles".

"L’Autorité palestinienne doit également mettre fin à l’incitation, à la glorification de la violence, au soutien au terrorisme ainsi qu’au refus de reconnaître le droit d’Israël à exister dans ses programmes et matériels éducatifs", a ajouté le porte-parole américain.