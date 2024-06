"Personne ne l'a aidé plus que les Etats-Unis" : la Maison Blanche hausse le ton face à Netanyahou

La Maison Blanche a souligné une nouvelle fois sa frustration à l'égard du Premier ministre Benjamin Netanyahou après sa déclaration vidéo accusant les États-Unis de retarder les livraisons d'armes et de munitions à destination d'Israël.

Interrogé à nouveau sur la vidéo lors d'un briefing téléphonique avec les journalistes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a réaffirmé que les affirmations de M. Netanyahou étaient "contrariantes et décevantes pour nous autant qu'elles étaient incorrectes". Les États-Unis insistent sur le fait qu'ils n'ont retardé qu'une seule cargaison de bombes, ce qu'ils affirment ouvertement depuis plus d'un mois. M. Netanyahou n'a pas encore indiqué à quelles autres livraisons d'armes il faisait référence lorsqu'il a dénoncé les "goulets d'étranglement" américains "inconcevables" dans les transferts d'armes. M. Kirby a déclaré qu'il n'avait aucune idée de ce qui avait poussé le Premier ministre à faire cette déclaration, "étant donné qu'aucun autre pays ne fait plus pour aider Israël à se défendre contre la menace du Hamas et d'autres menaces auxquelles il est confronté dans la région". "Ce président a fait décoller des avions de chasse à la mi-avril pour aider à abattre plusieurs centaines de drones et de missiles, y compris des missiles balistiques tirés depuis l'Iran sur Israël", poursuit-il. "Aucun autre pays n'a fait plus et ne continuera à faire plus que les États-Unis pour aider le Premier ministre Netanyahou." M. Kirby affirme que les États-Unis ont fait part à Israël de leur mécontentement à l'égard de M. Netanyahou par le biais de différents canaux.