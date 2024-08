Plus de 200 professionnels de la télévision et du cinéma appellent à une enquête sur l'antisémitisme à la BBC

Plus de 200 personnes travaillant dans l'industrie de la télévision et du cinéma ont signé une lettre adressée au conseil d'administration de la BBC, demandant une enquête urgente sur ce qu'elles qualifient de "problèmes systémiques d'antisémitisme et de partialité" au sein de la corporation.

La lettre, signée par "208 employés, contractuels, fournisseurs et contributeurs de la BBC, dont la majorité est juive", exprime leur "angoisse et incrédulité" face au traitement insuffisant des plaintes concernant la couverture médiatique et les publications sur les réseaux sociaux pendant la guerre Israël-Gaza.

Parmi eux, Danny Cohen, ancien directeur de BBC One, et Claudia Rosencrantz, ancienne cadre d'ITV. Ils affirment que la communauté juive britannique a perdu confiance en la BBC et que l'antisémitisme n'y est pas traité avec la même rigueur que d'autres formes de discrimination.

Les signataires demandent une enquête formelle urgente sur ces problèmes, ainsi que sur "l'échec manifeste de la direction à traiter correctement la question". Ils citent des exemples de publications controversées, notamment celles du présentateur de Match of the Day, Gary Lineker, et de certains employés de BBC Arabic.

L'année dernière, Lineker a été critiqué pour avoir retweeté un message d'un groupe de campagne palestinien appelant les instances dirigeantes internationales du sport à "prendre une position urgente sur les graves violations des droits de l'homme par Israël". Lineker a par la suite supprimé ce retweet de son fil d'actualité. Selon une source citée par le Guardian, Lineker aurait "mal interprété" le contenu du message.

Cette controverse a conduit à une mise à jour des directives de la BBC concernant les médias sociaux, qui stipulent que les présentateurs des émissions phares ont "une responsabilité particulière pour aider à équilibrer les engagements envers à la fois la liberté d'expression et l'impartialité".

Neil Grant, ancien producteur de Panorama, a déclaré : "Lorsque les Juifs vous disent qu'ils ressentent de l'antisémitisme, ne le remettez pas en question et ne le définissez pas pour nous. Les Juifs ne comptent tout simplement pas au sein de la BBC."

En réponse, un porte-parole de la BBC a affirmé que l'organisation "s'oppose à toute forme d'abus, de préjugé ou d'intolérance" et dispose de "processus bien établis et robustes pour traiter toute préoccupation ou plainte". La BBC a également souligné son engagement envers les plus hauts standards d'impartialité dans son journalisme et a affirmé avoir pris des mesures dans les rares cas où des erreurs ont été commises.