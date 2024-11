Qatar : Fin de la médiation entre Israël et le Hamas

Dans un revirement majeur de la crise au Moyen-Orient, le Qatar a annoncé samedi mettre fin à sa médiation entre Israël et le Hamas après plusieurs mois de tentatives infructueuses pour aboutir à un cessez-le-feu à Gaza.

Selon une source diplomatique, le bureau de représentation du Hamas à Doha, qui servait de canal de communication essentiel, "n'a plus de raison d'être". Cette déclaration fait écho aux récentes informations concernant la possible expulsion des dirigeants du Hamas du Qatar, sous pression américaine.

Cette annonce intervient alors que le conflit entre dans son 400e jour et que les efforts diplomatiques pour parvenir à un accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu sont dans l'impasse. Le retrait du Qatar de son rôle de médiateur pourrait significativement compliquer les futures tentatives de négociations entre Israël et le Hamas.