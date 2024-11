Qatar : Les dirigeants du Hamas contraints au départ sous pression américaine (médias)

Le Qatar a accepté d'expulser les dirigeants du Hamas de son territoire, selon des informations révélées samedi par CNN. Cette décision intervient suite à une demande explicite des États-Unis, après des mois de négociations infructueuses sur un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza.

Les responsables américains ont signifié aux autorités qataries il y a environ deux semaines que le Hamas ne devait plus bénéficier d'un refuge dans la capitale, Doha. Le Qatar a acquiescé et en a informé le Hamas la semaine dernière, selon des sources américaines et qataries citées par CNN.

SAUL LOEB / POOL / AFP

"Le Hamas est une organisation terroriste qui a tué des Américains et continue de détenir des otages américains", a déclaré un haut responsable de l'administration américaine à CNN. "Après avoir rejeté de multiples propositions de libération d'otages, ses dirigeants ne devraient plus être les bienvenus dans les capitales de nos partenaires." Cette pression accrue sur le Qatar fait notamment suite au décès de l'otage américano-israélien Hersh Goldberg-Polin et au rejet par le Hamas d'une nouvelle proposition de cessez-le-feu.

Le calendrier exact de ce départ et la destination future des dirigeants du Hamas ne sont pas encore définis. Selon CNN, aucune date limite n'a été fixée pour leur départ. Si la Turquie est évoquée comme destination possible, cette option ne recevra pas l'aval de Washington, pour les mêmes raisons qui ont poussé les États-Unis à exiger leur départ du Qatar.