Quand Emmanuel Macron remercie le Vietnam : un tweet qui fait polémique

Le président français Emmanuel Macron a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux après avoir répondu « Thanks for joining the movement » (« Merci de rejoindre le mouvement ») à une dépêche de Reuters annonçant que le Vietnam envisage d'interdire aux moins de 16 ans de publier sur les réseaux sociaux.

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Ce message intervient alors que le Parlement français a définitivement adopté le 21 juillet 2026 une proposition de loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

Le tweet de M. Macron s'inscrit donc dans cette volonté d'encourager un mouvement international en faveur d'un encadrement plus strict de l'usage des plateformes par les mineurs.

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Mais cette prise de position a rapidement suscité des critiques. De nombreux internautes rappellent que le Vietnam est un État à parti unique, dirigé par le Parti communiste, régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits humains pour la censure d'Internet, les atteintes à la liberté d'expression et l'emprisonnement de dissidents.

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Cette controverse intervient dans un contexte où le projet français divise déjà la classe politique. Des responsables, dont l'eurodéputée Sarah Knafo, dénoncent une mesure qu'ils jugent liberticide et estiment que l'éducation et la responsabilité parentale doivent primer sur une interdiction générale. D'autres, au contraire, soutiennent le gouvernement, invoquant la protection des mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux.