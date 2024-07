Quatre médailles aux Olympiades internationales de biologie pour l'équipe d'Israël formée à l'Université de Tel-Aviv

Malgré la situation difficile du pays, l'équipe israélienne entrainée à l'Université de Tel-Aviv a remporté 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze à la 35e Olympiade internationales de biologie pour les jeunes qui s'est déroulée au Kazakhstan du 7 au 14 juillet 2024 avec la participation de 305 étudiants de 81 pays du monde entier, a rapporté l'Université de Tel-Aviv.

La compétition, qui s'est déroulée cette année à l'Université Nazarbayev à Astana au Kazakhstan, comprenait une partie théorique de deux épreuves de 3 heures chacune dans des domaines théoriques variés de la biologie, et une partie pratique de quatre épreuves en laboratoire sur les sujets : biologie moléculaire, bio-informatique, anatomie et physiologie des animaux, et biochimie. Israël y participait pour la troisième fois.

Le choix d'un chemin semé d'embuches

L'équipe israélienne de biologie a été formée à l'Université de Tel-Aviv pour la Jeunesse et à la Faculté des Sciences de la Vie de l'Université de Tel-Aviv sous la direction du Prof. Abdussalam Azem, Doyen de la Faculté, et du Dr. Yair Pozniak, avec la participation du Dr. Divsha Sher, et de l'équipe des entraîneurs : Avinoam Ratzabi, Hila Zohar, Amit Purtsky, Maya Enoch et Shoval Segal. Ont également participé à la formation de l'équipe nationale le Prof. Yossi Yovel, le Prof. David Eilam, et les Dr. Anat Parket, Nir Sade, Lior Mayo et Marcelo Sternberg, de la Faculté des sciences de la vie. La formation des équipes nationales israéliennes aux Olympiades scientifiques internationales est placée sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et du Centre pour les scientifiques du futur de la Fondation Maimonides.

Université de Tel-Aviv

L'équipe nationale était composée de Shalev Waksman, élève de Terminale du lycée Kaduri d'Ilanya (médaille d'argent), Amit Gasol, élève de Terminale du lycée Rishonim de Herzliya (médaille d'argent), Shira Gross, élève de Première de l'école religieuse pour filles Amit de Givat Shmuel (médaille de bronze) et Sagi Axelrod, en classe de seconde du lycée Amit de Beer-Tuvia (médaille de bronze). « Nous sommes fiers des résultats impressionnants de notre délégation, et surtout du chemin parcouru, de l'investissement et de la persévérance, même en cette année difficile », ont déclaré le Prof. Abdussalam Azem et Dorit Sissman Bodenheimer, directrice de l'Université de Tel-Aviv pour la jeunesse. « Le choix d'emprunter un chemin semé d'embûches n'est pas évident et nous donne beaucoup d'espoir dans nos étudiants et dans l'avenir pour nous tous. Continuez dans cette voie ».

« Une opportunité de fierté nationale dans une période complexe pour l'Etat d'Israël »

« Je félicite les étudiants pour leurs résultats impressionnants, qui nous placent à l'avant-garde de la scène mondiale et positionnent le système éducatif israélien comme leader dans le domaine scientifique », a déclaré le Ministre de l'Éducation, Yoav Kish. « Je suis sûr que grâce aux efforts, la persévérance et le formidable talent de ces étudiants, combinés à notre investissement, nous connaitrons par la suite de nombreux autres succès personnels et nationaux ». « Je suis fier du succès de nos élèves, et félicite leurs familles ainsi que les équipes éducatives qui les ont accompagnés, soutenus et encouragés tout au long de leur parcours », a jouté le directeur général du ministère de l'Éducation, Meir Shimoni. « Félicitations aux membres de l'équipe pour leurs résultats impressionnants et l'opportunité de fierté nationale qu'ils nous offre dans une période si complexe et difficile pour l'État d'Israël. Le talent, la détermination, la persévérance et l'excellence inspirante des membres de l'équipe méritent une immense reconnaissance », a déclaré le président du Centre pour les scientifiques du futur, Yarom Ariav. « Nous remercions les équipes scientifiques israéliennes et le personnel entraîneur, qui n'ont pas renoncé à l'opportunité de représenter dignement l'État d'Israël compte tenu de la réalité dans laquelle nous nous trouvons cette année, et sommes convaincus que chacun d'entre eux apportera une contribution considérable à notre avenir à tous », a ajouté le directeur général du Centre pour les futurs scientifiques, Eli Fried.