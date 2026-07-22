Quatre médailles aux Olympiades internationales de biologie pour l'équipe israélienne

Israël s'est illustré aux Olympiades internationales de biologie 2026 en décrochant deux médailles d'or et deux médailles de bronze, confirmant une nouvelle fois l'excellence de son enseignement scientifique, a déclaré l'Université de Tel-Aviv. Organisée en Lituanie du 12 au 19 juillet, la compétition a réuni 250 lycéens issus de 78 pays.

L'équipe israélienne avait été sélectionnée à l'issue d'un processus particulièrement exigeant, auquel ont participé plus de 1 500 élèves venus de lycées de tout le pays. Les quatre représentants ont ensuite suivi une préparation intensive à l'Université de Tel-Aviv pour la jeunesse et à la Faculté des sciences de la vie, sous la direction du professeur Abdelsalam Azam et du Dr Yair Pozniak.

Les deux médailles d'or ont été remportées par Yehuda Lester, élève de première au lycée Shakead Darka de Maale Gilboa, et Olga Besova, élève de terminale au lycée municipal Gimmel de Haïfa. Saar Paperni, du lycée De Shalit à Rehovot, et Yarden Hoch, du lycée Ohel Shem de Ramat Gan, ont quant à eux obtenu une médaille de bronze.

Pour le professeur Joseph Klafter, président du comité académique de l'Université de Tel-Aviv pour la jeunesse, ces résultats illustrent « l'excellence de l'enseignement scientifique en Israël » ainsi que le rôle essentiel joué par l'université, le Centre pour les futurs scientifiques et le ministère de l'Éducation dans la formation de la prochaine génération de chercheurs.

Même satisfaction du côté de Dorit Sussman Bodenheimer, directrice de l'Université de Tel-Aviv pour la jeunesse, qui salue « une combinaison rare de talent, de curiosité, de persévérance et de travail acharné ». Elle estime que ces quatre lycéens démontrent que la jeunesse israélienne est capable de rivaliser avec les meilleurs scientifiques du monde, tout en incarnant des valeurs d'engagement, de passion pour la science et de soif de connaissance.