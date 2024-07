Renforcement de la sécurité autour de Donald Trump face à des menaces iraniennes

Selon plusieurs médias américains, dont CNN, le Secret Service aurait récemment augmenté le niveau de protection de Donald Trump. Cette décision ferait suite à des informations reçues ces dernières semaines concernant un possible plan iranien visant l'ancien président américain.

Cette menace présumée n'aurait aucun lien avec la tentative d'assassinat survenue samedi lors du meeting en Pennsylvanie. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que l'enquête sur cet incident n'a révélé aucune connexion entre le tireur et d'éventuels complices, qu'ils soient étrangers ou nationaux.

Les autorités américaines surveillent depuis longtemps les menaces iraniennes contre l'administration Trump. Comme l'a souligné Adrienne Watson : "Nous considérons que c'est une affaire de sécurité nationale et intérieure de la plus grande importance". Le Secret Service, par la voix de son porte-parole Anthony Guglielmi, a affirmé prendre très au sérieux toutes les menaces potentielles et ajuster ses ressources en conséquence. Il a précisé : "Nous ne pouvons commenter telle ou telle menace autrement qu'en disant que le Secret Service les prend très au sérieux et y répond en conséquence". L'Iran, pour sa part, a fermement nié toute implication dans des menaces, qualifiant ces accusations d'infondées et de politiquement motivées.