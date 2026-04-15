Réseaux sociaux : un rapport alerte sur l’inaction de Meta face à la montée de l’antisémitisme sur Instagram

Un rapport alarmant de la Anti-Defamation League (ADL) et de l’organisation JLens met en lumière de graves lacunes dans la modération des contenus sur Meta, accusée de laisser prospérer l’antisémitisme et la propagande extrémiste sur sa plateforme Instagram.

Selon cette étude, seulement 7% des contenus haineux signalés ont été supprimés par la plateforme, révélant un dysfonctionnement systémique dans la lutte contre les discours racistes et extrémistes. Entre janvier et février 2026, les chercheurs ont signalé 253 contenus problématiques, mais à peine 11 comptes et 8 publications ont été retirés. Dans plusieurs cas, Meta a même indiqué ne pas disposer des ressources nécessaires pour traiter les signalements.

Le rapport met également en évidence la présence persistante de réseaux organisés diffusant des contenus antisémites, négationnistes ou pro-Hitler. Des figures connues de la mouvance suprémaciste blanche, comme Nick Fuentes, continuent de contourner les interdictions grâce à des dizaines de comptes liés, cumulant plus d’un million d’abonnés.

Plus préoccupant encore, des comptes liés à des organisations terroristes telles que Daech, Al-Qaïda ou le Front populaire de libération de la Palestine ont été identifiés, certains étant même utilisés pour lever des fonds. Des contenus à caractère nazi ont également généré des millions de vues, illustrant l’ampleur de la diffusion de ces idéologies.

Les auteurs du rapport alertent sur les risques accrus pour les jeunes utilisateurs, alors qu’Instagram est utilisé par près de la moitié des adolescents. Ils appellent Meta à renforcer d’urgence ses mécanismes de modération, à améliorer la transparence et à collaborer davantage avec des experts pour endiguer la propagation de contenus haineux.

Pour l’ADL, l’enjeu dépasse la simple régulation numérique : il s’agit désormais d’une question de sécurité publique face à la normalisation croissante de la haine en ligne.