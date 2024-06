Russie : six policiers tués et 12 blessés dans des attaques contre une synagogue et une église

Le comité d'enquête russe déclare avoir ouvert des enquêtes criminelles sur des "actes de terreur" après que des hommes armés ont attaqué une synagogue et deux églises, tuant un prêtre et six officiers de police dans la région caucasienne du Daghestan.

Les attaques ont eu lieu à Makhachkala, la plus grande ville du Daghestan, et dans la ville côtière de Derbent. "Ce soir, dans les villes de Derbent et de Makhachkala, des attaques armées ont été menées contre deux églises orthodoxes, une synagogue et un poste de contrôle de la police", a déclaré le Comité national antiterroriste dans un communiqué transmis à l'agence de presse RIA Novosti. "Selon les premières informations, un prêtre de l'Église orthodoxe russe et des policiers ont été tués lors de ces attaques terroristes. Au total, six policiers ont été tués et 12 autres blessés dans les attaques, a déclaré à RIA Novosti la porte-parole du ministère de l'Intérieur du Daghestan, Gayana Gariyeva. Un prêtre de 66 ans a été tué à Derbent, a déclaré à l'agence Gayana Gariyeva, porte-parole du ministère de l'Intérieur du Daghestan.

Le dirigeant du Daghestan, Sergei Melikov, a écrit sur Telegram : "Ce soir, à Derbent et à Makhachkala, des inconnus (attaquants) ont tenté de déstabiliser la situation dans la société.