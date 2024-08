Russie : la justice remet en liberté un Israélo-canadien recherché par les Etats-Unis

Joshua Cartu, un citoyen israélo-canadien surnommé le "fugitif Ferrari", a été libéré samedi par un tribunal russe, quelques jours seulement après son arrestation à Saint-Pétersbourg. Cette décision intervient dans un contexte d'accusations de fraude massive portées par les États-Unis.

Cartu, pilote de course et entrepreneur, était recherché par les autorités américaines pour une escroquerie présumée de 60 millions de dollars entre 2013 et 2017. Arrêté lundi à l'aéroport Poulkovo sur la base d'une notice rouge d'Interpol, il faisait face à une possible extradition. Cependant, le tribunal du district Moskovski a mis fin à la procédure, citant l'absence de demande officielle d'extradition de la part des États-Unis. Cette décision souligne la complexité des relations juridiques internationales, notamment entre la Russie et les États-Unis, qui n'ont pas de traité d'extradition.

L'affaire Cartu met en lumière le train de vie fastueux de l'accusé, dont les comptes sur les réseaux sociaux, suivis par des centaines de milliers de personnes, affichent un luxe ostentatoire et une passion pour les voitures de course. Le gouvernement canadien, informé de la situation, avait offert une assistance consulaire, illustrant les implications diplomatiques de cette affaire internationale. Cette libération inattendue laisse en suspens la question de la suite juridique pour Cartu, toujours sous le coup d'accusations sérieuses aux États-Unis.