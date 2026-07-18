Russie : sept morts dans une attaque de drones ukrainienne

Une attaque de drones ukrainienne a fait au moins sept morts et vingt-quatre blessés dans un centre logistique de Wildberries, le géant russe du commerce en ligne, à Kotovsk, dans l'ouest de la Russie. L'information a été annoncée par le gouverneur régional, Evguéni Pervychov.

Selon les autorités locales, les victimes sont des employés de nuit présents sur le site au moment de l'attaque. Le bombardement a également provoqué un incendie dans le dépôt, rapidement maîtrisé, même si les pompiers poursuivent leurs opérations sur place.

Cette frappe s'inscrit dans la stratégie de l'Ukraine visant à cibler des infrastructures logistiques et énergétiques en territoire russe afin de perturber les capacités de soutien à l'effort de guerre de Moscou.

Parallèlement, la région de Moscou a été visée dans la nuit par une importante vague de drones. Le maire de la capitale, Sergueï Sobianine, a indiqué que plus de 370 drones avaient été détectés, affirmant que la majorité avait été interceptée par les systèmes de défense antiaérienne avant d'atteindre leurs cibles. Selon lui, 64 drones ont été détruits à l'approche de Moscou.

Ces attaques illustrent l'intensification des frappes de longue portée menées par Kiev contre le territoire russe, alors que le conflit entre les deux pays continue de s'étendre bien au-delà de la ligne de front.