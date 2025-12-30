Russie : une agression scolaire liée à un différend sur Israël suivie de près par le Comité d’enquête

Le président du Comité d’enquête de la Fédération de Russie, Alexandre Bastrykine, a pris personnellement le contrôle de l’enquête ouverte après l’agression violente d’un adolescent dans un établissement scolaire de Saint-Pétersbourg. L’affaire, révélée par les médias russes, aurait pour origine un différend lié à Israël.

Selon un communiqué officiel du Comité d’enquête, un élève a été violemment frappé par un camarade au sein de l’école, subissant de graves blessures au visage ayant nécessité une prise en charge médicale. Les faits ont conduit les enquêteurs du département local à ouvrir une procédure pénale pour coups et violences.

Alexandre Bastrykine a demandé au chef de la direction principale du Comité d’enquête à Saint-Pétersbourg, Pavel Vymenets, de lui rendre compte personnellement de l’avancée de l’enquête et des circonstances exactes de l’agression.

D’après les informations publiées par le site 78.ru, l’incident serait survenu au début du mois de décembre dans les toilettes de l’établissement. La victime, âgée de 15 ans, aurait été attaquée par un camarade à la suite d’une dispute déclenchée par une photo de profil affichant le drapeau israélien sur les réseaux sociaux. L’agresseur, décrit comme adhérant à des idées nationalistes radicales, aurait exprimé son hostilité à ce symbole.

Toujours selon la mère de la victime, l’adolescent a reçu plusieurs coups au visage, tandis que son agresseur l’empêchait de quitter les lieux. Les médecins ont diagnostiqué une fracture de l’os de l’orbite. Le jeune garçon a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale afin de retirer des fragments osseux, avant de passer plus d’une semaine à l’hôpital.

Désormais suivi en ambulatoire, il a reçu la recommandation de poursuivre sa scolarité à domicile. L’affaire suscite une vive émotion en Russie, dans un contexte de sensibilité accrue autour des tensions internationales et de leur répercussion jusque dans les établissements scolaires.