Ryanair rappelle à Elon Musk que le droit européen lui interdit toute prise de contrôle

Le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, a rappelé mercredi qu’Elon Musk ne peut légalement pas prendre le contrôle de la compagnie aérienne irlandaise, en vertu des règles européennes encadrant l’actionnariat des transporteurs aériens. Cette mise au point intervient après un sondage publié par le milliardaire sur le réseau social X, évoquant une hypothétique acquisition de Ryanair.

« Nous sommes une société cotée et il est libre de faire une offre à tout moment », a déclaré Michael O’Leary lors d’une conférence de presse à Dublin. « Mais les non-Européens ne peuvent pas détenir la majorité d’une compagnie aérienne européenne », a-t-il ajouté. La réglementation de l’Union européenne impose en effet qu’un transporteur basé dans l’UE soit majoritairement détenu et contrôlé par des ressortissants européens ou assimilés. Elon Musk, né en Afrique du Sud et détenteur des nationalités américaine et canadienne, ne répond pas à ces critères.

Fidèle à son style provocateur, le patron de Ryanair a néanmoins invité Elon Musk à investir de manière minoritaire dans la compagnie, qualifiant l’opération de « très bon placement », qu’il juge « bien plus rentable » que les performances financières de X.

Cette séquence s’inscrit dans un échange acrimonieux entre les deux hommes. La semaine dernière, Michael O’Leary avait écarté le recours au réseau satellitaire Starlink pour équiper la flotte de Ryanair en wifi, évoquant un coût annuel compris entre 150 et 250 millions de dollars, notamment en raison d’une surconsommation de carburant. Les propos ont dégénéré en insultes publiques sur les réseaux sociaux.

Selon Michael O’Leary, ce « clash » médiatique a toutefois eu un effet bénéfique : les réservations auraient progressé de 2 à 3 % en quelques jours. « Un coup de projecteur extraordinaire », a-t-il ironisé, remerciant Elon Musk pour la publicité involontaire.