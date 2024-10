Sahara occidental : Macron réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine

Dans une déclaration, le président français Emmanuel Macron a exprimé à nouveau au Parlement marocain son soutien à la position marocaine sur le Sahara occidental, affirmant que "le présent et l'avenir" de ce territoire "s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine". Cette prise de position s'inscrit dans la lignée de la reconnaissance américaine de décembre 2020, sous l'administration Trump, de la souveraineté marocaine sur ce territoire disputé. Israël avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental le 17 juillet 2023.

La position française sur le Sahara occidental s'était déjà précisée le 30 juillet 2023, lorsque Emmanuel Macron avait affirmé, dans un courrier au souverain marocain, que ce territoire relevait de la souveraineté du royaume. Cette nouvelle déclaration de Macron intervient dans un contexte de relations tendues entre Paris et Alger, et pourrait contribuer au renforcement du partenariat stratégique franco-marocain. Elle représente un soutien significatif à la position marocaine, alors que plusieurs pays européens et africains ont déjà ouvert des consulats dans les villes de Dakhla et Laâyoune, reconnaissant de facto la souveraineté marocaine sur ce territoire.